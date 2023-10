Inversione a U. Fino a ieri all'ora di pranzo il Gruppo operativo sicurezza dello stadio Mezza di Milano non aveva avuto nulla da ridire sui 30 mila fischietti da distribuire fuori da San Siro prima di Inter-Roma, in calendario domenica con inizio alle ore 18. Poi il club giallorosso ha chiesto e ottenuto dalla questura l'applicazione dell'articolo 62 del regolamento Figc, che disciplina la "tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare", imponendo alle società di "impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che rechino molestia". Così in serata dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi, è arrivato il divieto per i fischietti. Ma non per i tamburi, le grancasse e i megafoni già autorizzati.



La Curva Nord nerazzurra non ci sta e ricorda il precedente di due stagioni fa, quando 10 mila fischietti accolsero l'ex Dusan Vlahovic in un Fiorentina-Juventus. Gli ultras distribuiranno comunque i fischietti (di plastica, colore nero, con tanto di cordino da legare al collo) ai tifosi interisti: chi li userà domani allo stadio durante la partita rischia un'ammenda da 22 euro, come si legge su La Repubblica in edicola oggi. I controlli all'ingresso saranno più rigidi del solito. Per aggirare l'ostacolo, sui social c'è chi suggerisce di scaricare sullo smartphone un'app che riproduce il suono del fischietto e di utilizzarla quando il grande ex Romelu Lukaku sarà in possesso del pallone. Le vie dei tifosi sono infinite.