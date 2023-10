Champions League, atto secondo. Mercoledì sera il Milan sarà di scena al Westfalenstadion di Dortmund per la seconda giornata del gruppo F, in una sfida che pesa molto nelle dinamiche di qualificazione agli ottavi di finale., che ha saputo rialzarsi dopo la sconfitta di Parigi contro il Paris Saint-Germain. "Non è una grande di Germania" aveva titolato L'Equipe il giorno dopo il 2-0 del Parco dei Principi, firmato Mbappé-Hakimi, non lo è di certo diventata con gli ultimi successi in Bundesliga contro Wolfsburg e Hoffenheim,In questo inizio di stagione è stata schierata con un 3-4-3 molto camaleontico o con un più offensivo 4-2-3-1.Più Ozcan, che ha geometrie e può dire la sua nei duelli aerei. Cambia il reparto, ma non la musica con Niclas Füllkrug, gigante nel giro della nazionale tedesca, acquistato dal Werder Brema, e Sebastian Haller, sempre pericoloso anche se parte dalla panchina.. La sua, a dir la verità, non è stata una grande stagione (6 partite, 287', zero gol e zero assist), ma talento e velocità dell'ex Salisburgo può essere una mina vagante per Thiaw e compagni.Quello del Dortmund è un mix tra vecchie volpi e giovani interessati. Alla voce esperienza troviamo Mats Hummels, la cui annata fin qui è stata una sulle montagne russe, eper andare a giocare con continuità. Ha scelto di restare, anche da seconda scelta, ha ceduto la fascia di capitano ad Emre Can (con Gregor Kobel e Niklas Süle nel ruolo di vice) e si è messo a disposizione del gruppo. Facendo cambiare idea a Terzic.l'ultimo nel 3-1 in casa dell'Hoffenheim, che ha spinto il Dortmund a -2 dalla capolista Bayer Leverkusen. Il modo migliore per affrontare il Milan.