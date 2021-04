Te la do io l'America. A migliaia di chilometri da dove ha appena aperto i battenti la nuova stagione di MLS,, assaporata soltanto una volta nella propria storia - correva l'annata 1998/99 - è lì, a portata di mano, o quasi.in prestito da Orlando City, autore già di 8 gol in 14 partite. Numeri importanti, con colpi... alla Lukaku.- Non lo diciamo noi,Un concentrato di atletismo che è indubbiamente uno dei punti di forza di Dike: 188 cm per 100 kg di peso, un fisico da giocatore di football americano ma assolutamente attrezzato per dire la sua anche su un campo di calcio. EDel resto, il soccer - come lo chiamano Oltreoceano - è un affare di famiglia: il fratello Bright ha giocato nella nazionale nigeriana e la sorella Courtney ha partecipato persino al Mondiale femminile del 2015.squadra dove peraltro ha militato per un certo periodo proprio Lukaku.- EI gol - 5 nelle ultime 5 giornate - parlano per loro ma, oltre alla forza fisica, c'è di più. Orlando City, club che lo ha formato calcisticamente dopo il percorso universitario, ha già fiutato l'affare e avrebbe respinto nelle settimane scorse un'offerta di circa 13 milioni di euro.(più una percentuale su una futura rivendita),Si chiama Dike, viene dall'America e il suo nome fa rima con occasione.