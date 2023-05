L'ex attaccante Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato della finale di Coppa Italia: "Dispiaciuti, sicuramente. Una bella Fiorentina e un bello spettacolo anche al di fuori dal campo. Se Lautaro giocava nella Fiorentina, vinceva la viola. La differenza è tutta lì. Nel calcio quelle partite lì devi saperle gestire e l'Inter ha maturità e lo ha dimostrato in alcune fasi in cui spingevamo nel secondo tempo. Se arrivi due volte in finale non è per caso, spero che questo possa aiutare a vincere, nel preparare una partita importante come non era mai capitato ai giocatori e all'allenatore. Non è una novità che la Fiorentina giochi così, l'unico difetto è sempre l'equilibrio: invece di andare in avanti in otto, a volte si può andare in sei"