Francesco Flachi, attaccante ex tra le altre della Sampdoria, parla a Sportitalia della lotta scudetto: "​Con Allegri la Juve è al livello dell'Inter, forse un gradino sopra. Bisogna vedere anche la questione Ronaldo e l'eventuale sostituto, non è per niente facile capirlo. Aspettiamo e vediamo".