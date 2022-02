Francesco Flachi non vede l'ora di assaporare il campo a dieci anni dalla pesante squalifica per doping. Lo farà ripartendo a quarantasei anni con la maglia del Signa, club che milita nell'Eccellenza toscana. Intervistato da La Nazione, l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria non ha nascosto una certa emozione nel tornare a mettere gli scarpini: "Sono pronto e quasi non mi sembra vero. Ok, diciamo la verità, non ho più 18 anni, ma 46, però i brividi per essere tornato in uno spogliatoio da calciatore e dormire un po’ agitato perché sta arrivando la partita, sono quelli che sentivo da ragazzo".



Poi sul debutto di domani: "Per me la sfida Signa-Prato 2000 segnerà un ritorno alla vita che ho amato e che amo da sempre. Non importa se giocherò da titolare o sarò in panchina, già esserci è una grande emozione. Sono a disposizione del mister Enrico Cristiani".



Infine chiosa sulla squalifica: "Non augurerò mai a nessuno quello che ho passato, neppure al mio peggior nemico. Ho sbagliato e ho pagato. Questi anni di buio mi hanno comunque fortificato e saranno utili per affrontare le difficoltà che la vita a volte presenta".