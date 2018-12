Il Flamengo guarda in casa Inter. E sono due gli obiettivi di proprietà dei nerazzurri. Come riporta Fox Sports brasiliano, infatti, il club Rubro-Negro vuole sia Joao Miranda che Gabigol, con due trattative già partite con gli entourage dei calciatori: trattative che vanno a velocità opposte.



Se con Gabigol l'accordo su ingaggio e durata di contratto è stato già trovato, manca quello con l'Inter che valuta anche la cessione in Premier League; quello con Miranda è lontano, sia perché il Flamengo non è convinto al 100% sia perché il giocatore doverebbe accettare una riduzione dello stipendio.