Flamengo-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Rubronegro e Blues scendono in campo al Lincoln Financial Field di Philadelphia in una partita cruciale per la vetta del gruppo D. I brasiliani hanno fatto il loro esordio nella competizione FIFA battendo 2-0 l'Esperance Tunisi, lo stesso risultato con cui gli inglesi si sono imposti sui Los Angeles FC.Tutte le informazioni su Flamengo-Chelsea:Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

: Flamengo-Chelsea: venerdì 20 giugno 2025: 21.00 italiane: DAZN, Italia 1: DAZN, Mediaset Infinity, Sport Mediaset: Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Pedro.. Filipe Luis.: Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Neto, Madueke; Jackson.. Maresca.- La sfida tra Flamengo e Chelsea si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

In alternativa la gara si potrà vedere anche sulle reti Mediaset, precisamente su Italia 1 (canale 6 del Digitale Terrestre, 106 di Sky).- Flamengo-Chelsea sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.In alternativa si potrà seguire il match in streaming anche su Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Riccardo Mancini. Su Mediaset saranno Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi a raccontare il match.