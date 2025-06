Flamengo-Chelsea LIVE, formazioni ufficiali: Maresca punta su Pedro Neto. Ci sono Danilo e Alex Sandro

Getty Images

Al Lincoln Financial Field di Philadelphia si sfidanoche inaugurano la seconda giornata delBrasiliani e inglesi si giocano il primato dopo aver vinto, alla prima giornata, rispettivamente controcon lo stesso risultato: 2-0.Flamengo-ChelseaFLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Erick, Jorginho; De Arrascaeta, Gerson, Araujo; Plata. All. Filipe Luis.CHELSEA (4-1-4-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Enzo Fernandez, Gusto; Delap. All. Maresca.

