Il Flamengo guarda in Serie A. Dopo Gabigol, di proprietà dell'Inter, decisivo in Copa Libertadores, il Mengao spera di pescare ancora bene: come scrive Globoesporte, infatti, Jorge Jesus ha chiesto un centravanti, e gli occhi sono finiti in casa Fiorentina, dove c'è il brasiliano Pedro, poco utilizzato da Montella. L'entourage apre alla soluzione brasiliana, con il Flamengo che lavora al prestito con diritto di riscatto.