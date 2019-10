Il Flamengo è fiducioso, Gabigol resterà in rossonero. È quanto si evince dalle parole del vice-presidente del club brasiliano Marcos Braz, che dopo il 5-0 al Gremio fa il punto sulla situazione dell'attaccante in prestito dall'Inter: "Le conversazioni per la sua permanenza sono avviate, ma è presto - riporta Lance - Abbiamo cominciato a trattare con i suoi agenti, credo che non ci saranno problemi se vuole restare. Il Flamengo farà una proposta forte e soddisfacente, faremo ogni sforzo possibile per tenerlo".