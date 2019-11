Gabigol e il Flamengo, una storia che va avanti. Queste le parole di Marco Braz, vicepresidente del club brasiliano, che parla del riscatto dell'attaccante di proprietà dell'Inter: "Deve decidere se vuole restare con noi anche nel 2020. La questione riguarda lui. Con l'Inter è tutto molto ben avviato, ora la decisione spetta al giocatore. Il Flamengo ha fatto la sua proposta, è tutto a posto. L'importo del trasferimento è già stato fissato, così come la formula di pagamento. Abbiamo già presentato la proposta a Gabriel e ora deve sapere se vuole giocare qui nel 2020 o meno".



SUL FUTURO - "Parliamo con i suoi agenti e la famiglia. E' arrivato il momento in cui è giusto che il giocatore si esponga e dica se vuole proseguire con noi. La scadenza del rapporto tra le parti teoricamente è il suo ultimo giorno di contratto (31 dicembre 2019). Ma non aspetterò fino all'ultimo giorno. Siamo alla fine della stagione. È estremamente importante per il Flamengo. Anche per l'importanza che riveste il giocatore, un (eventuale ndr) rimpiazzo dovrà essere fatto con calma. La priorità è Gabriel, vogliamo Gabriel. Ma dobbiamo capire quello che vuole fare"