Il Flamengo non molla Gabriel Barbosa. Il centravanti brasiliano, che dal primo gennaio tornerà all'Inter dopo la fine del prestito al Santos, piace al club Rubro-Negro: il presidente dei brasiliani, Marcos Braz, ha incontrato a Rio de Janeiro il giocatore, entrambi invitati a un evento organizzato da Zico.



Come scrive Lance!, l'incontro è stato utile per ribadire il reale interesse del Flamengo per Gabigol: l'Inter, però, valuta anche l'ipotesi Premier League. Il West Ham ha mostrato già interesse.