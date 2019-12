Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, parla del futuro di Gabigol a UOL Esporte: "Gabriel è stato un progetto che ha funzionato. Tanto che stiamo cercando di acquistarlo in modo da poter trascorrere più tempo insieme, circa quattro o cinque anni. Il prestito termina il 31 dicembre e aspettiamo fino ad allora per sistemare tutto. Facciamo un incontro qui a Doha. Possiamo fare colazione dopo la finale. C'è una reale possibilità di chiudere qui, ma possiamo tornare e firmare anche Rio. Ho lottato molto affinché Gabriel arrivasse qui, continuerò a farlo. C'è una mancanza di accordi economici, le cose devono essere definite con la buona comprensione del Flamengo e dell'atleta. Lui e e i suoi agenti hanno il diritto di chiedere di più: riflettiamo qui e poi ci adeguiamo. Bisogna avere pazienza, con i top è più complesso. I limiti (ecomomici, ndr) con Gabriel saranno i più grandi possibili. Abbiamo un limite che non è nostro ma suo, è contrattuale".