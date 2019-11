Flamengo-River Plate è la finale della Copa Libertadores 2019. Novità: si gioca in gara unica, senza andata e ritorno, in campo neutro. Per motivi di ordine pubblico, la sede è stata spostata da Santiago de Cile a Lima in Perù. I campioni in carica argentini sfidano la squadra brasiliana dell'interista Gabigol, che in semifinale ha eliminato il Gremio, vincitore due anni fa. Interessante anche la sfida tra gli allenatori Marcelo Gallardo e Jorge Jesus.



PROBABILI FORMAZIONI

Flamengo-River Plate (inizio ore 21 italiane, diretta tv su DAZN)

FLAMENGO (4-4-2) Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luis; Arao, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol.

RIVER PLATE (4-1-3-2) Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Diaz; Fernandez, Perez, Palacios; Borré, Suarez.