La panchina del Flamengo sembra pronta a cambiare inquilino. Jorge Sampaoli, infatti, è vicino all'esonero, ma ha chiesto il pagamento di 1,5 milioni di euro in un'unica tranche mentre il Flamengo vorrebbe una dilazione. E stanno iniziando a emergere indiscrezioni sul sostituto, con l'ex ct verdeoro Tite che sembra favorito per la successione in panchina.