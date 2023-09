Sono periodi complicati per l'attaccante Gabriel Barbosa, meglio noto con il nome d'arte di Gabigol. L'ex Inter è infatti al centro di feroci polemiche sul suo conto da parte dei suoi tifosi.



IL CASO - Come raccontato dal quotidiano brasiliano Globo, alcuni ultrà del Flamengo avrebbero avvicinato il vicepresidente dei rossoneri, Marcos Braz, per chiedergli di cacciare l'attaccante e anche dell'allenatore Jorge Sampaoli, arrivando persino a minacciare di morte la figlia 15enne di Braz. L'uomo ha perso la ragione, aggredendo con calci e pugni uno dei tre tifosi, costringendo la security e successivamente anche la polizia ad intervenire.