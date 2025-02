, difensore dele autore del gol decisivo nel successo per 3-1 della formazione olandese contro la Juventus nei supplementari del ritorno deidi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida.“Che serata, il gol alla Juventus è uno degli highlights della mia carriera. Il sentimento attuale è quello di grandezza. Per me è stato un momento top a livello personale e di squadra“.“La partita non è mai stata in discussione ma all’improvviso hanno portato il risultato sull’1-1. Poi quando il pallone è arrivato ai miei piedi non ho dovuto fare altro che spingerlo dentro. È un stato un bel gol che mi fa stare bene“.“Sono molto orgoglioso della mia squadra, alla fine eravamo tutti completamente distrutti. Per il PSV Eindhoven raggiungere gli ottavi di finale di Champions League è un momento top“.“Questi risultati sono tanta roba per l’Eredivisie e il nostro calcio in generale. Tante squadre si sono qualificate al prossimo turno nei tornei europei e questo ed è davvero un bel segnale per il movimento calcistico olandese”.