Flamini: "Quando tifi Milan vuoi vincere ogni anno. Fonseca? Può essere l'uomo giusto"

torna a parlare del. L'ex centrocampista francese, in rossonero dalla stagione 2008/09 fino al 2012/13 con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in bacheca, oggi è un imprenditore di successo ma non dimentica la sua vecchia squadra di cui commenta il momento: dall'annata che si è appena conclusa fino alla scelta di Paulo Fonseca come prossimo allenatore dopo la separazione con Stefano Pioli.Flamini è intervenuto a Sky Sport, le sue dichiarazioni.- "Quando tifi il Milan vuoi vincere ogni anno. Non è stata una brutta stagione perché comunque sono arrivati secondi. Speriamo tutti che ogni anno si possa vincere lo Scudetto, ma non è facile. Hanno aggiunto diversi nuovi giocatori, speriamo bene per l'anno prossimo".

- "E' un tecnico di grande qualità e quindi speriamo possa trasformare il Milan in un team vincente, secondo me potrebbe essere l'uomo giusto. In Francia ha fatto grandi cose, è un allenatore che ama il bel calcio".