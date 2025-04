Flick esalta l'Inter: "Straordinari". Per Inzaghi il sogno Triplete passa da chi lo ha già fatto, battendo Messi 8-2

AFP via Getty Images

, allenatore del, parla in conferenza, alla vigilia della partita di campionato contro il Celta. Oltre alla polemica sul calendario dei blaugrana , il tecnico dei catalani ha espresso"Apprezzo tantissimo l'Inter, sia per come giocano sia per quello che stanno facendo. Sono una squadra molto esperta, difendono in modo eccezionale. Sono ben organizzati, non solo in fase difensiva ma anche quando hanno il possesso del pallone: sono davvero intelligenti tatticamente. Nel complesso l'Inter è una".

- "Hanno attaccanti. Anche la loro difesa è di altissimo livello".L'ex allenatore del Bayern Monaco ha parlato in particolare di Pavard, che ha avuto proprio in Baviera: "Ho un affetto particolare per Benji Pavard: è stato un mio giocatore e lo considero un. Sai sempre cosa aspettarti da lui, mi farà davvero piacere rivederlo in queste due partite"."L'Inter è guidata da un. Quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi anni è stato davvero. E stanno continuando a fare molto bene, il che non è affatto semplice".

(ammesso ovviamente che, prima della doppia sfida con il Barça, l'Inter superi il Milan in Coppa Italia),(i nerazzurri nel 2009-10, i catalani nel 2008-2009 e 2014-2015), in un'annata condizionata dal Covid ma impreziosita dalin Champions (prima squadra nella storia della massima competizione europea a vincere tutte le gare disputate, 11 in totale) e dallanei quarti di finale. Nell'anno solare 2020, Flick con il Bayern Monaco vinse anche Supercoppa di Germania, Supercoppa europea e Mondiale per club.