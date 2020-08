Lo diciamo da tempo e ci crediamo pure, tanto che l’affermazione è diventata un, se non addirittura un. Eppureo un aggiornamento della realtà non ci farebbero male.Prendiamo l’attuale e anomala edizione dellache vede due squadre francesi (ma lanon era un campionato ridicolo?) e due tedesche (ma lanon era noiosa?) in semifinale. La sorpresa non è solo constatare quali allenatori siano stati eliminati (per esempio),: Hans-Dieterdel, per me favorito, 55 anni; Thomas, del, 47 anni; Julian, del, 33 anni. Il quarto èed è l’unico che, pur essendo francese, c’entri qualcosa con l’per aver allenato laForse è un caso, ma se pensiamo che anche Jurgen, ultimo vincitore della Champions, è tedesco, un minimo di riflessione è necessaria.(lo ha ammesso proprio) elaborando a loro volta principi e sistemi di gioco che ci hanno. Il calcio tedesco, pur non essendo sempre spettacolare,Far attaccare contemporaneamente i due esterni bassi, in passato sarebbe stata vissuta come un’eresia o un attacco all’equilibrio. Invece non solo Klopp persevera, ma - come abbiamo verificato nel Siviglia -si permette di emularlo.Il, poi, è uno sviluppo del pressing ed è un’invenzione diche, spesso, ha adottato anche. Al di là del forestierismo linguistico, ilaltro non è che lo scalare in avanti una volta che la palla si è persa, un modo energico per tornarne in possesso e per ricominciare l’azione più vicini alla porta avversaria.. Non che manchino gli esempi positivi, manca il capobranco, un uomo che incarni il cambiamento e lo porti ai massimi livelli come fu con ArrigoI giovani, dunque, sono bravi, hanno idee innovative, ma sono confinati ai margini. Perciò da noi, non solo non lavora un allenatore di serie A che abbia 33 anni e conduca la sua squadra in semifinale di, maCerto, nessuno è perfetto., se non arriva almeno in finale, verrà presumibilmente licenziato dal Paris Saint-Germain e, rispetto ai suoi anni in patria, si è dovuto molto adattare ad un gruppo di campioni refrattari alle sue idee tattiche.è il tipico ex calciatore che ha imparato in fretta l’importanza dell’albo d’oro e non concede nulla all’avversario, travolgendolo con la forza di un gruppo in cui tecnica, chili e centimetri si fondono.Forse la Coppa più importante, forse un altro modo di studiare e imparare calcio in una trasmissione di conoscenze che è cultura comune di un popolo di calciofili.l’uomo che ha insegnato a tutti i tedeschi e che in Italia ilha scartato dopo averlo eletto a capo di una rivoluzione che sarebbe stata intriganteIl problema non è averne tanti o pochi, ma assecondarli come se fossero loro a decidere se andare avanti o restare fermi.