Uno è un punto di forza della, l'altro il 9 che si esalta nelle serate europee.sono due giocatori importanti per Massimilianoe per la Vecchia Signora, ma nel loro passato c'è stato un momento in cui sono stati considerati dei flop. Il Daily Star ha stilato la classifica dei 10 flop in Premier League. E ci sono i due bianconeri.. Sebastien: flop con il