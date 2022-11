I Mondiali sono affascinanti e discutibili, un po’ come le classifiche della rubrica Pagellando, i nostri Top e Flop. È giunto il momento di aggiornare le liste dei migliori e dei peggiori della Serie A, distinguendoli per ruolo e basandoci sulla media calcolata a partire dai voti degli inviati di calciomercato.com. Dopo i migliori 5 portieri ora tocca ai peggiori. Non è tanto o solo una questione di gatte, è il rendimento che conta, le sensazioni che trasmetti a compagni, mister e tifosi…