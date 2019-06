L'Argentina zoppica e Dybala non gioca. L'Argentina vince, ma Dybala non gioca lo stesso. C'è un vago senso di malinconia nel rapporto tra la "Joya" e la sua nazionale, un rapporto contraddittorio che, sebbene passino gli anni, non sembra destinato a cambiare. Ieri sera con il Venezuela, in occasione dei quarti di Copa America, Dybala ha preso il posto di Aguero per gli ultimi cinque minuti, come un esordiente qualsiasi che sostituisce il compagno più blasonato per fargli ricevere gli applausi dei tifosi. Eppure, appena dieci giorni fa, Dybala aveva ricevuto l'investitura di Sarri, definendolo uno di quei "giocatori di talento" che servono alla causa juventina. Nonostante tutto, la sua permanenza in bianconero, non è così scontata.