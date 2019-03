Ci sono centravanti e centravanti. A volte non ci sono neanche. Prendere Pep Guardiola ai tempi del Barcellona: "Non ne abbiamo uno perché il nostro centravanti è lo spazio". Rimanendo in Catalogna, Manuel Vazquez Montalbàn, scrittore spagnolo, disegna il ritratto dell'attaccante perfetto: "​Se ti devo dare un consiglio tecnico, eccolo qui: palle. Un centravanti senza le palle è come una frittata di patate senza le uova". Un futurista come l'attuale manager del Manchester City, uno più realista come l'autore de Il centravanti è stato assassinato verso sera. In mezzo a loro si può posizionare tranquillamente Maurizio Sarri.



NUMERI PESSIMI - Le idee illuminanti del collega ex Barça, ma anche quelle concrete dello scrittore spagnolo: attaccare lo spazio col suo centravanti, meglio se con le palle. E il centravanti, per l'allenatore del Chelsea, è Gonzalo Higuain. Il 9 dei record a Napoli, il 9 acquistato a gennaio per risolvere i problemi di gol dei Blues. Gol che non sono arrivati: 3 reti in 7 presenze di Premier League, 3 reti in 575 minuti (coppe escluse, dove non ha segnato tra FA Cup e Coppa di Lega), 3 reti arrivate contro Huddersfield (2) e Fulham, ultima e penultima in classifica. Il pubblico si è già stufato, con fischi e mugugni, arrivando a rimpiangere Alvaro Morata. E anche Sarri... Maurizio Sarri è stato fondamentale per il Pipita e la sua scelta di lasciare Milano e il Milan per volare nell'angolo Blues di Londra. Eppure, anche il tecnico toscano non sta risparmiando critiche pubbliche al suo numero 9, quello dei 36 gol al Napoli: "​Ha avuto un'occasione per fare gol (contro l'Everton, ndr), ma penso che sia troppo poco per lui. Sicuramente deve migliorare la condizione fisica e mentale". La mente. Se la testa non funziona, le gambe non girano. E se neanche Sarri riesce a rigenerare Higuain, sarà difficile per l'argentino risollevarsi, chiudere l'anno in bellezza in vista di un mercato che, in un modo o nell'altro, lo vedrà protagonista. La Juve attende le mosse del Chelsea, che valuta a sua volta il futuro di Sarri e di conseguenza di Higuain. Che ora più che quello ammirato a Napoli, sembra "...una frittata di patate senza le uova".



