Una missione a Barcellona per guarire. Ma la sensazione ormai è di amarezza, di una delusione forte: Javier Pastore ha regalato alla Roma due colpi di tacco straordinari e poco, pochissimo altro. Tutto a causa dei continui problemi fisici, quei polpacci maledetti che stanno martoriando il Flaco dai tempi di Parigi e che sono destinati a bloccarlo ancora: non a caso, da qualche settimana la Roma sta tentando di ristabilirlo fisicamente ma ha aperto le porte a una cessione già nel prossimo gennaio, qualora arrivasse un'offerta concreta.



ADDIO POSSIBILE - Quei 20 milioni più bonus e l'abbraccio dei tifosi giallorossi in estate sembrano un ricordo lontano e sbiadito. Non è certo il suo addio a gennaio, ma sicuramente possibile nel momento in cui dovesse pervenire la proposta giusta alla Roma. La Cina - come vi abbiamo raccontato - è una speranza, senza escludere ipotesi europee per Pastore che vuole a tutti i costi riconquistare il popolo giallorosso ma sa di essere cedibile di fronte a un'offerta convincente. Arriverà davvero? Ad oggi è uno scenario; ma tra il Flaco e la Roma l'amore non decolla.