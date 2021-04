Volge al termine una settimana in cui è successo di tutto nel mondo del calcio e soprattutto nel. Un traguardo sportivo, ma soprattutto un tentativo di inversione di tendenza a livello economico con l’obiettivo di risollevare il bilancio più “rosso” d’Europa (-197 milioni nel 2019/20) e di tornare a far crescere un fatturato in caduta libera (5 anni fa il Milan era nella Top 10 continentale, adesso è sprofondato al 30esimo posto). Pche, a detta dei fondatori e secondo il comunicato di, era nata proprio con l’obiettivo di risollevare i conti dei 12 club europei alle prese con grandi difficoltà economiche.. Succede poi che il progetto Superlega venga disintegrato a nemmeno 24 ore di vita e che il Milan abbozzi un comunicato in cui si dice tutto e niente, un comunicato in cui il solito Gazidis prova ad allinearsi al messaggio dei suoi ex colleghi inglesi (ma perché l’Arsenal non se l’è tenuto?), ma contemporaneamente si guarda bene dal tradire il “patto di sangue” sancito con Andrea Agnelli (chissà da dove nasce questo indissolubile legame con la Juve?). Proprio quel comunicato ambiguo induce. Il “capitano” è l’unico esponente del calcio “latino scissionista” che si scusa per la Superleague, cosa che invece hanno fatto tutti i club britannici.Dunque, nella giornata di mercoledì, il Milan non lascia la Superleague che nel frattempo muore appena nata e perde una partita già vinta, che rimette pesantemente in discussione la corsa alla qualificazione alla prossima Champions.. E, dettaglio non da poco per un club che prova disperatamente a ricostruirsi immagine e credibilità, riesce a inimicarsi le istituzioni e tutti i colleghi della Serie A (tranne il solito Agnelli).della massima istituzione calcistica continentale. Quindi, ricapitolando, in poche ore il Milan passa dal tornare ad aumentare i propri ricavi grazie alla Champions a sognare addirittura i 350 fantamilioni annui della “Super” e finisce a ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Con un timing invidiabile, per festeggiare questa infausta settimana, sempre il solito Gazidis pensa bene di mandare un chiaro messaggio a tutto il mondo del calcio: “Volevate fondare la Superleague per aiutare i club indebitati?”.Paolo Maldini si sta arrovellando il cervello per uscire dal labirinto di mercato che avvolge il suo Milan. Tra pesantissimi parametri zero (), riscatti esercitabili a cifre altissime (), contratti da rinnovare per forza (), riscatti sulla carta opzionali, ma in realtà obbligatori () e giocatori prossimi alla scadenza (), l’urgenza era davvero quella di far firmare Ibra cedendo subito alle sue condizioni?Chi poteva portarlo via dal Milan a 7 milioni annui? Non si poteva almeno attendere l’aritmetica conquista della Champions League?. La quota Champions infatti è di 78-79 punti e per raggiungerla i rossoneri devono vincere almeno 4 partite su 6 (quindi contro Lazio, Benevento, Torino e Cagliari) a meno che non si voglia essere costretti a far punti in casa delle dirette concorrenti Juve e Atalanta. Quella di Roma sarà la 48esima partita della stagione rossonera e Ibra ne ha giocate 25, praticamente la metà.. E guarda caso il progressivo calo di rendimento e di presenze dello svedese è coinciso con un girone di ritorno non certo da Champions League. I soliti pasdaran ci diranno: “Visto? Senza Ibra, il Milan non vale granché e allora è giusto rinnovargli il contratto a 7 milioni”. Eh ma purtroppo non è così. Perché se a 39 anni Ibra ha giocato metà delle partite per problemi muscolari, è logico e fisiologico pensare che a 40 anni ne farà ancora meno.. Il Milan dunque rischia tantissimo ad affidare il proprio attacco a uno che nella migliore delle ipotesi giocherà il 50% delle partite. E la mozione della gratitudine per quello che ha fatto nell’ultimo anno e mezzo non vale, perché per un club che lamenta “rossi” da record la programmazione deve valere più della riconoscenza.. Non a caso, quasi due anni fa, Boban premeva forte per rinnovare Donnarumma a 8 milioni a stagione, trovando però l’opposizione del solito Gazidis. A proposito,