Un confronto diretto fra Benfica e Porto è una di quelle gare da segnare in rosso sul calendario non solo per gli appassionati di calcio portoghese, dato che spesso condiziona o meglio indirizza il proseguo dell'intero campionato, ma anche per tutti gli addetti ai lavori che su queste due squadre attivano da sempre i propri radar. Scout, osservatori, direttori sportivi, che sia a Lisbona o ad Oporto per Benfica-Porto c'è la fila al banco degli accrediti e così è stato anche lo scorso sabato quando al Da Luz gli uomini di Sergio Conceicao si sono imposti in trasferta per 2-0 su quelli di Bruno Lage.



TALENTI IN VETRINA - Due allenatori che sono stati scelti dai rispettivi club perché non hanno paura di lanciare in campo i talenti più importanti dei due floridi settori giovanili e che, già dall'anno scorso hanno avviato un processo di ringiovanimento delle squadre. Brillano in particolare due talenti, uno per parte, uno classe 1999 e l'altro classe 2000 che hanno saputo imporsi con personalità su giocatori più chiacchierati e con maggiori sponsor alle spalle. Sono due centrocampisti diversi per qualità e caratteristiche ma dal futuro certo: Stiamo parlando di Florentino Luis e Romario Barò.



JUVE, INTER E...MILAN - Florentino è il faro della manovra del Benfica.. Schierato davanti alla difesa ha fisico da interditore, ma visione e rapidità di pensiero di un regista. 20 anni di origini angolane ha già 20 presenze all'attivo in prima squadra ed è stato trattato sia dalla Juventus che dalla Roma (che l'aveva scelto per il dopo De Rossi) salvo scegliere di rinnovare il contratto fino al 2024 con super-clausola rescissoria. Romario Barò è invece un centrocampista offensivo box-to-box con grande capacità di corsa. Osservato da vicino dall'Inter in Youth League ha anche lui rinnovato il contratto fino al 2022 con clausola da 40 milioni. E sugli spalti del Da Luz nella giornata di sabato c'erano anche degli osservatori del Milan. L'interesse per giovani di qualità è sempre alto e Porto e Benfica sono una fucina di talenti che non smette mai di stupire