Ore calde per il Milan. Sia perché in serata scenderà in campo nel quarto di finale contro il Torino, sia perché la chiusura del mercato si avvicina. E le cose da fare sono ancora tante. Sistemare le questioni Suso, Paquetà e Piatek, ma anche quella che riguarda Florentino, il prescelto per rinforzare il centrocampo.



L'INCONTRO - Ieri, come appreso da calciomercato.com, c'è stato un incontro tra l'agente del calciatore, Bruno Carvalho Santos, e il club portoghese, nel quale si è cercato di accelerare il passaggio al Milan, che attende una risposta dal club portoghese. L'offerta di Boban e Maldini è chiara: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, a cifre contenute, al di sotto di quelle che sono le richieste dei lusitani.



LE RICHIESTE - Il Benfica, infatti, per il classe '99, che in stagione ha messo insieme 13 presenze, ma che in campionato non gioca dal 9 novembre, vuole un prestito oneroso da 5 milioni di euro più un diritto di riscatto superiore ai 40 milioni. Il Milan vuole uno sconto, e l'agente del giocatore è al lavoro. Ore calde, coi rossoneri che aspettano una risposta.