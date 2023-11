Durante l'assemblea dei soci del Real Madrid, il presidente dei Blancos, Florentino Perez, torna a parlare della Superlega: "ll progetto Superlega è oggi più necessario che mai. L’obiettivo è chiaro: offrire il miglior spettacolo possibile e con un Fair Play finanziario più efficiente, perché ci sono sempre più club che perdono centinaia di milioni ogni anno. I dirigenti della UEFA stanno andando nella direzione opposta. Intendono riformare la Champions League: un progetto calcistico insolito, assurdo e senza senso. Senza sfide di andata e ritorno e con un numero maggiore di partite. Assurdo. Questa non è la soluzione. Attualmente i diritti delle 125 partite della Champions League vengono vendute in Spagna per 360 milioni. Nel nuovo accordo (2024-2027) sono state vendute 189 partite per 320 milioni di euro: 64 partite in più e 40 milioni di euro in meno. Questo modello di competizione allontanerà ulteriormente i tifosi dal nostro sport. Il nuovo modello che la Uefa sta preparando non è quello richiesto dai tifosi di tutto il mondo, ma piuttosto quello che meglio si adatta al sistema di governo politico dell’Uefa. Le richieste dei tifosi e dei giocatori e le esigenze dei club non vengono prese in considerazione. La Uefa continua a gestire le competizioni come 30 anni fa".



Perez conclude: "Il progetto Superlega è stato affetto da costanti campagne di disinformazione e manipolazione. Sarebbe una competizione del tutto compatibile con le competizioni nazionali e i loro calendari. Il suo unico obiettivo è rafforzare e migliorare le competizioni europee".