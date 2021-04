Il progettosi è arenato, ma il caos non si placa., presidente deltra i fondatori della lega 'ribelle', è intervenuto a El Larguero: "Presidente del Real e della Superlega? No no, presidente del Real Madrid. E va bene così. La scorsa notte è stata una lunga notte, siamo stati insieme fino all'una. Sono un po' triste e deluso. Da tre anni lavoriamo a questo progetto di Superlega per lottare contro la situazione economica che stiamo attraversando. La Liga è intoccabile, dove devi guadagnare un po' di soldi è nei giorni infrasettimanali. E il format della Champions League è obsoleto, vecchio e interessante solo dai quarti di finale. Prima non ha alcun interesse. Siamo tutti felici che le squadre di alcuni Paesi possano affrontare grandi squadre. Ma quando ti trovi in ​​una situazione come questa... La scorsa stagione tra i 12 club della Superlega abbiamo perso 600 milioni. Questo format non funziona e ci è venuto in mente di fare un format in cui, senza metterci in mostra, avremmo giocato noi squadre più importanti d'Europa. Abbiamo fatto i conti e abbiamo visto che si possono fare molti più soldi. In modo che i grandi non perdano e con solidarietà. Tutte queste squadre hanno 2 miliardi di tifosi su quattro miliardi a cui piace il calcio".- "Non ho mai visto tanta aggressività, era qualcosa di orchestrato. Ci ha sorpreso tutti. Quando abbiamo dato la notizia abbiamo chiesto di vedere il presidente della UEFA e quello della FIFA. Non ci hanno risposto. In 20 anni non visto questa aggressività nella mia vita. Minacce, insulti, come se avessimo ucciso il calcio".- "Perché no? Se stiamo lavorando per salvare il calcio. Sembra che non sia successo niente e che sia successo molto, è arrivata una pandemia. Quest'anno invece di 900 milioni ne guadagneremo 600".- "Si verifica un evento molto complicato. È difficile da spiegare, ma c'era qualcuno nel gruppo inglese che non aveva molto interesse. Questo ha iniziato a contagiare gli altri. Uno non è mai stato molto convinto. È stato firmato un accordo vincolante. La Premier spingeva da una parte... Hanno detto che avrebbero lasciato".- "Se non si fa questo, si farà un altro più avanti. Hanno iniziato a portare avanti una campagna manipolata che avremmo fatto chiudere i campionati, i meriti... Che avremmo fatto finire il calcio. Ci sono persone che hanno privilegi e non vogliono perderli anche a costo della rovina dei club".- "No. Quando gli inglesi mi chiamano ci incontriamo tutti per vedere cosa si può fare. Ci hanno provato, ma non lo faremo neanche per far sembrare che stiamo uccidendo il calcio. Se non dobbiamo farlo, non lo faremo. Ma penso che non ci sia altra soluzione".- "Lasciate che si inventino qualcos'altro. I proprietari di questi club, gli inglesi, sono per lo più americani. Non sono lì per guadagnare, sono contenti di questo sport. Si trovano in una situazione strana, che mai avevano contemplato... ".- "Come si sarebbe promesso tedeschi e francesi, se abbiamo firmato tutti lo stesso contratto vincolante. Ne mancavano tre, perché al Bayern stanno cambiando gestione. Ne restavano tre per tedeschi e francesi e poi cinque che avremmo scelto in base a meriti. E molti altri club che avrebbero giocato un secondo campionato o la Champions... Il progetto era fattibile. Gli inglesi vedono l'atmosfera, penso che la UEFA mette in scena uno spettacolo che mi ha sorpreso. Credo che un presidente della UEFA debba essere una persona giusta. Ed era come se avessimo sganciato una bomba atomica. Forse quello che non abbiamo fatto è presentarlo e spiegarlo bene, ma non ci hanno nemmeno dato una possibilità. Alcuni non vogliono che accada nulla. Non può essere che nel campionato inglese questi sei perdano e gli altri 14 vincano. E nel campionato spagnolo perdono quelli al vertice e vincono gli altri".- "Questa è una piramide. Se ci sono soldi in alto, e posso dirlo perché Madrid non è mio e appartiene ai suoi soci... Se ci sono soldi in alto, va giù. Se al vertice non gioca Federer cntro Nadal... Beh, a vedere Nadal contro il numero 80 le persone non vanno"."E' in stand-by, esiste. Metà di loro va a vedere tutto. Juve e Milan non se ne sono andati. Siamo tutti insieme. E il Barcellona riflette. Qualcuno ha detto che dei 20 sono i primi quattro in Inghilterra, Spagna... La cosa fondamentale è che le partite abbiano l'attenzione di tutti e soprattutto dei giovani, che il 40% dei giovani tra i 16 ei 24 anni non guarda più il calcio. Se hai una partita molto buona attiri i giovani invece di vederli andare a giocare alla PlayStation".- "Il calcio è mantenuto da tutta la vita da grandi club. Nel tennis è mantenuto da grandi giocatori. Il fenomeno Messi è stato positivo per il calcio spagnolo e il calcio in generale. Qualcuno di noi ha dato un altro format per generare denaro perché altrimenti il ​​calcio morirà".- "Quattro possono entrare da ogni sito. Il Real Madrid è sempre stato lì, la possibilità che non ci sia in questo momento è zero. I 12 club della Superlega sono quelli che hanno fatto meglio negli ultimi 15-20 anni. Il progetto Superlega è aperto, magari potrebbero entrare le migliori quattro di ogni campionato ogni anno, ma qualcuno deve essere fisso. Deve essere lì chi l'ha vinto negli ultimi 20 anni, chi ha più social network e tifosi di calcio, perché ne abbiamo bisogno. Se la tua squadra gioca, lo vedrai. Dicono che siamo tutti uguali, ma ci sono partite che nessuno guarda. È difficile per me guardarle... E se mi costa... Elche-Valladolid? Per Ronaldo...".- "Ti manipolano allo stesso modo. Dicono che la Juve non c'è, e non è vero. Ho parlato tre volte con lui (Agnelli, ndr) soltanto oggi, la Juve è ancora dentro il progetto. Sta vedendo come siamo in grado di fare, visto che abbiamo la cifra con JP Morgan con cui far uscire dal buco in cui sono molti, beh, vediamo cosa facciamo. Sarebbe un peccato se non consolidassimo questo format. Perché la UEFA sta parlando del 2024, non so dove saremo. Nessuno capisce il nuovo format della Champions. Io, che non sono un pazzo, non l'ho capito. Bisogna farlo anche adesso, che la situazione seria è adesso. Non sappiamo quanto durerà il Covid-19, quest'anno di sicuro e qualcuno dice l'anno prossimo, abbiamo lavorato alla soluzione migliore, ma se vuoi che entri una modesta squadra turca... E' che i soldi vengono da buone partite in cui c'è competizione. Devi fare le partite Federer-Nadal ogni martedì e mercoledì ".- "Le squadre... Quello che è alto ha un abito migliore e quello che è piccolo meno. Non tutti possono avere l'abito da grande. La realtà è quella che è e lo dicono le televisioni. Lo vedi nel pubblico. E senza 20 metti 10 normali e 10 buoni, ogni volta che ne metti uno cattivo per dare soddisfazione perdi il 20% degli introiti. Io sono venuto per aiutarti".- "Abbiamo dovuto richiedere una misura cautelare per tutelarci. E il giudice con la legislazione europea ha detto che è legale, che non c'è monopolio".- "Laporta avrebbe parlato il giorno dopo, ma non c'era tempo. Ho parlato con Laporta. Penso che gli inglesi non se ne siano andati. Con l'ambizione con cui hanno lavorato, ma sono stanchi perché trovano un reazione e con alcune forme...".- "Li abbiamo firmati contemporaneamente e sono vincolanti. Perché dire menzogne. È lo stesso che ti dicono non so cosa. Come possono non essere vincolanti? Azioni legali? No, ma da contratto non si può neanche uscire così... Sono contratti vincolanti di persone serie, la maggior parte di loro sono uomini d'affari che conoscono questo mondo. La prima cosa che abbiamo concordato è di fermarci e dire di cosa si tratta perché forse avremmo dovuto iniziare. Siamo aperti a qualcuno che dica qualcos'altro. Sì, rispettiamo la Liga, quello che devi fare è un'altra competizione che produce tanti soldi".- "Il Real Madrid è ricco di trofei. Non ho intenzione di criticare UEFA o FIFA, e la gente sa come sono. Non guadagno un centesimo. Ce l'ha il presidente della Liga. Io se devo comprare una maglietta la pago, se devo fare un viaggio lo pago, se devo approvarlo, lo approvo. Se lo faccio è perché fa bene al calcio".- "Nessuna. Ma l'altro giorno ero molto preoccupato perché il presidente UEFA ha detto che gli investimenti dovevano essere incoraggiati e rilasciati... Lasciare che tutti lo interpretino, ma non sembra buono. Il Fair Play Finanziario è necessario, ma non flessibile, rigoroso".- "Avevamo preparato che ognuno parlasse al suo posto. Ma il giorno dopo con una terribile aggressività ci hanno uccisi. Dobbiamo aver sbagliato qualcosa, di sicuro. Loro sapevano cosa stavamo per fare e loro aspettavano noi, loro che hanno privilegi e non vogliono perderli. Stiamo lavorando per il calcio. La sentenza del giudice è terribile".- "Con tutto il mio affetto, il presidente inglese è alle elezioni. Chi ha voluto fare del male lo ha fatto. Ma quando arriverà la realtà, vedremo cosa succederà. Quei club perderanno più di 2.000 milioni e non li hanno. Gli inglesi ce li hanno, ma altrove no. Molte persone mi hanno chiamato e si sono congratulati con me".- "Non esisteranno senza Superlega. Né per il Real, né per nessuno. Stiamo chiudendo questa stagione nel migliore dei modi. Gli acquisti sono dalla prossima stagione. In generale, è impossibile, se i soldi non girano... Se un club modesto non vende un giocatore, passerà un brutto momento perché i diritti televisivi stanno per calare. Dobbiamo trovare una soluzione per parlarne e la solidarietà, come abbiamo detto. Non ci hanno lasciato dire cos'è la solidarietà. Diamo 400 milioni, poi 600... Si contano. Abbiamo fatto quei soldi lavorando molto con le più importanti istituzioni finanziarie perché credono in questo progetto. Se qualcuno pensa che la Superlega sia molto sbagliata, continueremo a lavorare".- "Non voglio parlare di quella questione. Che parli con il giudice che ha costruito la macchina e glielo dica. Sono venuto per costruire. Ho una certa autorità perché non vivo di questo e una certa credibilità per la mia storia al Real Madrid. Io e tutti, non sono stato l'unico promotore. Ma il Madrid è quello che vale di più ed è per questo che ti propongono. Non voglio fare qualcosa che danneggia il calcio. Saranno quelli che non capiscono che la vita è cambiata. I giovani vengono e non li capiscono. Le sue parole? Nessun comento".- "Il Real Madrid non va dove non è invitato. Tebas è uno di quelli che deve riconsiderare com'è l'industria".- "Non chiamo Al-Khelaifi ... Sono qui da 20 anni e sono amico di tutti. Loro sanno quello che ho fatto per il calcio e penso di avere la credibilità, senza voler apparire petulante".- "Voglio che ci sia trasparenza. Nel basket negli Stati Uniti, gli stipendi di giocatori e allenatori sono pubblicati, è pubblico. E quando devi fare uno sforzo, si vede. Questo deve essere fatto nel calcio. Non ho visto la FIFA e la UEFA abbassare gli stipendi e non ci sono critiche. Il mio stipendio è pubblico, tutti abbiamo fatto un sacrificio. Il calcio ha bisogno di un sacrificio, ma se continuiamo a pensare che non è successo niente, un giorno piangeremo".- "Stiamo chiudendo questa stagione. Dobbiamo chiedere ai giocatori uno sforzo maggiore. Poi vedremo le prospettive per il Covid-19, perché perdiamo 80 o 90 milioni se non ci sono spettatori. In un piccolo club, diritti televisivi sono il 90%, per noi il 25%. Se vorrei che restasse? Come può non piacermi se lo amo come un figlio? Dipende dalla situazione del Madrid, quest'anno guadagneremo 300 milioni in meno. Dobbiamo vendere un giocatore, fare cose... Ho fatto quello che potevo fino ad ora e non ho sbagliato. Alcuni dicono che non conosco il calcio. So cosa vuol dire trovare un club nell'anno 2000 in cui non si caricava per molto tempo. Ho approvato tutto ciò che potevo e ho cambiato il mondo con i Galacticos e da perdere 30 o 40 milioni per vincerli".