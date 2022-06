A tutto campo. Il numero uno del Real Madrid Florentino Perez è stato ospite della trasmissione El Chiringuito, queste le sue dichiarazioni principali: "Mbappé aveva un sogno, voleva giocare nel Real Madrid, volevamo prenderlo lo scorso agosto, ma non hanno voluto cederlo. Nel corso dei mesi ha sempre ribadito la sua volontà, ma. La situazione è cambiata, gli hanno messo pressione, gli hanno offerto tante cose. La nostra posizione è sempre stata chiara, non c’è nessuno sopra il Real Madrid. Mbappé è un grande giocatore, ma il calcio è uno sport collettivo, ci sono valori e principi che non possono cambiare. La mamma voleva che venisse al Real Madrid. Non è stato firmato un precontratto perché è contro le regole, non si può fare senza l’autorizzazione del club che cede. Il Mbappé che doveva venire qui non è lo stesso di adesso, se è così preferisco che rimanga al Psg”.“Come ho scoperto che aveva scelto il Psg? Mi ha mandato un messaggio. Aveva cambiato idea., se ti danno la possibilità di influenzare le scelte del club”.“Abbiamo il migliore 9 al mondo, perché avrei dovuto prendere Haaland? Per metterlo in panchina? Sul mercato ora siamo fermi, ci sono luglio e agosto per vedere chi esce e per capire cosa fare. Asensio? Il direttore sportivo è José Angel”.“Non c’è nessun patto di non aggressione con l’Atletico Madrid, parleremo con loro per vedere se vogliono cedere Joao Felix o se non c’è nulla da fare”.“E’ stato un grande giocatore del Real Madrid. Pensate a quello che ha fatto a Kiev, Valencia, Lisbona…Un giocatore spettacolare, gli ho voluto tanto bene”.“Ha avuto molta sfortuna, appena è arrivato si è fatto male. Ora sta meglio e ha voglia di lasciare il segno, dobbiamo dargli fiducia”.“Gli hanno detto di andare al Psg, anche Mbappé l’ha fatto, ma ha risposto no. E’ normale, sono cose che succedono. Ha parlato con diversi club, Psg, Liverpool e alla fine ha scelto noi”.- “E’ ancora viva, certamente. Presto ci sarà un’udienza al Tribunale del Lussemburgo, noi andiamo avanti per la nostra strada. Siamo convinti di avere il diritto di organizzare una competizione senza dipendere dalla Uefa, che è un monopolio. Real Madrid espulso dalla Champions? Non abbiamo mai avuto il timore che potesse succedere”.“Di certo non tifa il Real Madrid, abbiamo una causa con lui perché la Liga ha chiuso un accordo con un fondo per vendere e commercializzare i diritti tv che per noi è illegale. Andremo fino in fondo”.