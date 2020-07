Alessandro Florenzi non resterà alla Roma. Dopo il prestito al Valencia per l'ex capitano ci sono diverse offerta tra cui quella della Fiorentina. E' la destinazione che maggiormente piace al terzino anche per la vicinanza alla capitale ma soprattutto perché a Firenze potrebbe ritrovare De Rossi o Spalletti sulla panchina. Poco dietro restano Atalanta e Siviglia.