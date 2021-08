Il mercato del Milan, in attesa di definire le questioni Adli, Bakayoko e il possibile trequartista, batte un altro colpo, ovvero quello di Alessandro Florenzi. Stefano Pioli avrà presto a disposizione il terzino romano, jolly tuttofare che può adattarsi anche come esterno di centrocampo o di attacco. Il classe '91 è atteso già nella giornata di domani a Milano, un primo impatto con la sua nuova realtà in attesa delle visite mediche mediche, che si svolgeranno nelle prossime ore. Florenzi aspetta solo di iniziare la sua nuova vita al Milan, una scelta che ha sposato dal primo momento in cui gli si è presentata questa opportunità.



LO SFORZO PER IL MILAN – L'operazione si è conclusa dopo l'ultimo scoglio arrivato negli scorsi giorni, una discrepanza tra la valutazione dei rossoneri e quella dei giallorossi sul riscatto: c'erano ancora 500mila euro che ballavano sul tavolo, ma la volontà di Florenzi di trasferirsi a Milano ha aiutato ad arrivare alla conclusione della trattativa. Il terzino, infatti, ha rinunciato alla mensilità di luglio che gli spettava e ha dato l'ultima, importante, spinta all'operazione.



CIFRE E FORMULA – Florenzi arriva con la formula di un prestito oneroso a 1 milione di euro e con un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Alla fine, per la Roma, era considerato un esubero e non rientrava nei piani di Mourinho; in questo modo tutte le parti in causa hanno ottenuto quello che volevano. Il Milan aspetta solo di abbracciare il suo nuovo terzino, Florenzi è pronto per iniziare una nuova avventura, salutando definitivamente la Roma.