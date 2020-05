Un vecchio obiettivo, tornato nel mirino. Alessandro Florenzi a fine stagione lascerà il Valencia, dove è arrivato a gennaio con la formula del prestito secco, per far ritorno alla Roma, dove sarà solo di passaggio. La prossima stagione non farà parte del progetto di Fonseca, con il quale il rapporto è tutt'altro che idilliaco, in estate lascerà la Capitale per sposare un nuovo progetto, magari a titolo definitivo. Lo ha confermato lo stesso difensore azzurro in una diretta Instagram con Fabio Fognini: "​Mi manca Roma, ma se mi chiedi se torno a Roma ti dico no".



L'ITALIA CHIAMO' - Florenzi vuole sentirsi protagonista, nell'anno che porterà all'Europeo. Vuole giocare, magari in Italia, dove non mancano i club interessati. Fiorentina, soprattutto, Atalanta e Inter, che ci aveva già pensato lo scorso inverno. Conte conosce molto bene Florenzi, lo apprezza, Marotta lo sa bene, per questo monitora la situazione. Il suo profilo non è prioritario, ma alle giuste condizioni l'ipotesi potrebbe trasformarsi in affare. Molto dipenderà dalla Roma, che per il suo cartellino, al momento, chiede 25 milioni di euro.