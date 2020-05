In un'intervista su Twitter con il digital entrepreneur Marco Montemagno, Alessandro Florenzi ha trattato vari temi."A noi bastava uno sguardo a far capire agli altri quanto per noi contasse la maglia o una partita, eravamo posseduti, succedeva ogni domenica. Difendere la maglia della propria città è un grande orgoglio e una grande responsabilità. Hai sempre gli occhi puntati, ma è una bella responsabilità.Mi hanno scritto e chiamato sempre quando sono andato via, sono legato a loro a vita, sono stati il mio cammino. Devo a loro come mi sono formato come uomo e calciatore, mi hanno insegnato la strada del romanismo e la Roma, posso solo ringraziarli a vita".Durante l'intervista i tifosi scrivono 'Torna a Roma', e 'Ma eri davvero vicino all'Inter?':, c'era un'offerta importante dei nerazzurri, ma seguendo il mio cuore ho deciso di restare alla Roma". "Sembra un gol da film - il commento sulla rete al Barcellona da centrocampo -, ieri mi hanno fatto notare che hanno fatto un'equazione sul gol. Ho visto Edin Dzeko fare un taglio, ma era seguito da due difensore del Barça, il portiere era fuori dai pali e ho pensato di provarci. Ho visto che la traiettoria era quella, ma non vedevo il palo, seguivo la corsa del portiere per capire dove potesse andare la palla. Non lo dimenticherò mai".è stato uno dei pochi allenatori veri, che dice quello che pensa, è stato molto chiaro con me. Abbiamo provato a fare un percorso insieme, poi mi ha detto cosa pensava e insieme abbiamo deciso. A giugno quando tornerò, riparleremo.