Saint-Germain, al fianco di campioni come Neymar e Mbappé. È strano il destino di Alessandro, passato in pochi mesi, di casa sua, della squadra dove era cresciuto e di cui era diventato capitano,. Una scelta forte, quella presa la scorsa estate dall'esterno, che ora sta dando i suoi frutti. Florenzi è stato protagonista delle sfide col Barcellona in Champions League, si è tenuto il posto in Nazionale in vista dell'Europeo e si appresta a vivere un finale di stagione in prima fila nel Psg italiano, accanto a Verratti e Kean.Una stagione di grande rendimento fin qui per il classe '91, che ha convinto prima Tuchel e ora Pochettino a puntare con continuità su di lui. E ha spazzato via anche i dubbi sul suo futuro, con: basterannodi euro per rendere Florenzi a tutti gli effetti un giocatore del Psg, in aggiunta ai 500 mila pagati per il prestito.Con meno di dieci milioni, a Parigi si ritroveranno quindi un titolare di qualità ed esperienza. Con qualche, che la scorsa estate aveva riaccolto Florenzi dopo il prestito al Valencia, ma non era riuscita a garantirgli quella continuità che Alessandro voleva nella stagione che avrebbe poi portato all'Europeo, anche per via di un feeling mai nato con Paulo Fonseca. Da lì la scelta dell'addio, con. Florenzi voleva però una sfida in un top club, come quella che avrebbe potuto vivere con, che lo aveva chiamato nell'estate 2018. Allora arrivò un no deciso, per via dell'amore che l'esterno aveva per la sua Roma. Un amore che resiste ancora oggi, ma che il tempo e alcune scelte hanno fatto diventare voglia di rinascere, lontano da quella che per tutta la vita è stata casa sua.