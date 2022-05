Alessandro Florenzi è entrato dalla panchina e chiuso Verona-Milan con il gol dell'1-3, al termine della partita il terzino rossonero è intervenuto a Dazn: "Cosa dice questa vittoria? Dice tanto, ma non dice tutto. Il lavoro è ancora da terminare. Da domani bisognare studiare l'Atalanta, è una grande squadra. Godiamoci questa serata, ce lo meritiamo. Domenica pronti per un'altra finale".



IL GOL - "Io penso che chi lavora alla fine è giusto che abbia il suo merito. Quest'ultimo mese, ho lavorato mattina, pomeriggio e sera, sacrificando la famiglia. Il gol è tutto per la mia famiglia, mi sostengono sempre".



SQUADRA - "L'ho detto anche prima della partita. Ci sono ragazzi che sembrano che giocano in Serie A da tanti anni. Sono arrivato in un gruppo formato già da tanti talenti e da persone che danno quell'equilibrio che serve. Era la più difficile, ora l'abbiamo superata. Dunque quella più difficile sarà la prossima".



SCUDETTO - "Non pensiamo troppo avanti. Pensiamo solo a questo momento e basta. Il momento è adesso, è il momento di pedalare e di dare tutto. Continuiamo così e pensiamo solo all'Atalanta".