Ultimi scorci di Valencia per: "SOLO GRAZIE! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE! Alessandro".- Ringrazia tutti, dal primo all'ultimo. Florenzi ha un cuore grande così, e anche oggi che ha 29 anni vive il calcio con l'umiltà e la passione di quel ragazzino che cresceva per i campetti di Vitinia (15 km da Roma). Ecco perché l'addio alla Roma a gennaio gli ha spezzato il cuore.Finito il prestito al Valencia, nelle prossime settimane il giocatore rientrerà a Roma per parlare con la società della sua posizione e iniziare a delineare il futuro.- Su Florenzi c'è la Fiorentina che segue la situazione da tempo e non ha mai smesso di crederci:e l'avrebbe voluto già ai tempi della Juventus. Allora, però, per la Roma era intoccabile. Oggi è tutta un'altra storia.- Infine c'è un'idea che potrebbe riportarlo in Spagna, al Siviglia.. Al momento però non c'è nulla di concreto, è solo una suggestione e su quella fascia c'è capitan Navas che nonostante i 34 anni rimane un punto fermo della squadra. Florenzi intanto lascia Valencia mentre l'aereo lo riporta in Italia. Saluta e ringrazia. E il suo futuro, è tutto da scrivere.