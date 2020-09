Attraverso il sito ufficiale del Psg, Alessandro Florenzi ha rilasciato le sue prime parole da giocatore dei francesi: "Sono particolarmente orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. È uno dei maggiori club in Europa, come confermato ancora una volta dal percorso verso la finale di Champions League il mese scorso. Voglio dare il massimo per il Paris Saint-Germain e per i suoi tifosi. Abbiamo sfide straordinarie davanti a noi in questa stagione. Sarà un piacere e un onore affrontarle insieme ai miei nuovi compagni di squadra, che sono alcuni dei migliori giocatori del mondo".