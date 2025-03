Florenzi: "Più qualità dell'anno delllo Scudetto ma troppe chiacchiere. Barella fuori categoria, al Milan mi ammazzeranno"

Getty Images

Alessandroche da poco ha recuperato dopo un lungo infortunio che gli ha impedito di giocare per tutta la stagione, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24:"Io mi fido sempre del Milan, conosco quello che sono i giocatori del Milan e li reputo molto forti. Dobbiamo tapparci le orecchie, è normale che tutti parlino di noi visto che non andiamo bene. Sono stati zitti quattro anni, avevano tanti arretrati e ora parlano tutti male di noi, visto che siamo noni: non è una novità per me, magari per qualcuno sì".

Noi dobbiamo dare tutto e basta, uscire dal campo senza rimpianti. Il derby é lontano, pensiamo al Napoli. Dobbiamo giocare come se fosse una finale, ma non a chiacchiere, che quest'anno ne abbiamo già fatte troppe. Per vincere hai bisogno di alcuni fattori e uno di questi è il gruppo, poi c'è la qualità, e nell'anno dello Scudetto secondo me ce n'era di meno. Siamo tanti e forti. Se metti o metti l'altro, non cambia nulla. Forse la cosa che è mancata è l'esperienza".

: "È una gara che può darti tanto e toglierti tanto. Sta facendo grandissime cose e si gioca lo Scudetto: sembra anormale dirlo, ma io vorrei vedere dal Milan una continuità di prestazione, vorrei vedere una squadra, come nelle ultime due partite. Poi il risultato potrà essere sconfitta, pareggio o vittoria".: "Abbiamo un allenatore formidabile, un sacco di giocatori veramente forti. Al Milan mi ammazzeranno, ma a me Barella fa impazzire, per me è un giocatore incredibile ma come persona è anche meglio. E' fuori categoria".