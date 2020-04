Alessandro Florenzi svela i particolari di un retroscena di mercato: “Mega offerta dell'Inter? È una storia che inizia molto tempo prima. Non ho rifiutato solo l'Inter, anche altre grandi squadre italiane - racconta, intervistato da Sky -. L'ultima è stata l'Inter prima del rinnovo, ho detto no a un'offerta molto importante. Mi sentivo di continuare alla Roma”.



Ricordiamo che il jolly classe 1991, attualmente in prestito al Valencia, aveva rinnovato il suo contratto con la Roma l’ultima volta il 2 agosto del 2018, portando la scadenza fino al 2023. Durante l’ultima sessione di mercato, il 30 gennaio, il trasferimento nella Liga, in prestito fino al 30 giugno di quest’anno.



SUL VALENCIA - “Nella mia testa c’è sempre stata l’idea di voler fare un’esperienza all’estero, non sapevo quando, dove e come. E’ arrivata questa possibilità a gennaio. Ho parlato con mister Fonseca delle sue idee e abbiamo deciso di prendere questa decisione che faceva secondo me del bene a tutti. Ho chiamato anche Mancini per spiegare questa situazione e lui è stato aperto, dicendomi che non gli interessa dove vado a giocare, l’importante è che giochi. Non so ancora se è una parentesi”.



RITORNO ALLA ROMA? - “Non lo so ancora, aspettiamo di finire il prestito a Valencia e poi vedremo. Immagino che nella mia carriera non troverò mai tifosi come quelli giallorossi. Per me sono sempre stati una grande tifoseria e saranno sempre nel mio cuore”.