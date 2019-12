Dopo Totti e De Rossi, i tifosi della Roma potrebbero perdere il terzo capitano romano, visto che a gennaio Florenzi potrebbe lasciare la squadra capitolina. A mettere in crisi il rapporto sono state principalmente le scelte di Fonseca, che sulla fascia destra non ha dato molto spazio al terzino della Nazionale. Un addio che sembrava impossibile ad inizio stagione potrebbe quindi concretizzarsi nella prossima finestra di mercato, con la Fiorentina prima opzione per il futuro di Florenzi. In una situazione che sta spaccando i tifosi giallorossi, soprattutto dopo la buona prestazione del capitano della Roma contro la Spal, i quotisti danno il terzino partente entro il 31 gennaio a quota 1,72, si legge in una nota, mentre la conferma in giallorosso si gioca a 2,00.