Alessandro Florenzi torna a Roma. L’ex capitano ha lasciato Valencia e la sua esperienza travagliata in Spagna, tra varicella, coronavirus, espulsioni e rapporti altalenanti con la tifoseria. Florenzi, concluso il prestito, ha voluto salutare la sua ultima squadra con un post su Instagram, ringraziando tutto l’ambiente: “Solo grazie! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare uniti contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutta la società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, solamente grazie! Alessandro”.



FUTURO - La risposta dei tifosi della Roma non tarda ad arrivare e, dopo il suo ultimo periodo di critiche nella capitale, tornano al fianco del giocatore nei commenti al post: “Bentornato alla Roma, mio capitano”, “Dai Ale torna a casa”, “Roma ti aspetta”. Ma con la permanenza di Fonseca il futuro di Florenzi sembra segnato. E sarà lontano dalla capitale. Lo vogliono Atalanta e Fiorentina, ma occhio pure al ritorno di fiamma della Juventus.