Alessandro Florenzi ha parlato a Milan TV per festeggiare la vittoria dello scudetto: "È il mio primo scudetto: è un'emozione unica. E' stata una stagione molto emozionante, abbiamo meritato di vincere. Speriamo di aggiungere oltre a questo anche altri trofei".



A CHI HA PENSATO DOPO IL FISCHIO FINALE DI SASSUOLO MILAN - "A mia moglie che era sugli spalti: è sempre stata con me, sa quanto ho gioito e sofferto per il pallone".



'GIOVANI TERRIBILI' DEL MILAN - "Il Milan ha dei giovani terribili, perché in campo hanno tanto di terribile; mi hanno sempre dato tanta forza, mi hanno fatto sentire dentro al gruppo e noi più esperti abbiamo dato loro un po' di equilibrio".



IL RAPPORTO CON PIOLI - "Abbiamo un grande rapporto professionale e umano. È stato veramente l'artefice di tutto questo. Noi dobbiamo continuare a stargli dietro, cercando di portare avanti le sue idee".



BILANCIO PERSONALE E COLLETTIVO - "Sapevo quello che potevo dare. Maldini e Massara hanno creato un mix perfetto. Speriamo che si possa continuare così, cercando di aumentare la qualità della squadra e migliorarsi sempre".