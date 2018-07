LE CIFRE - Il contratto, in scadenza nel 2019, sarà rinnovato fino al 2023 sull base di 3 milioni più bonus. Poco più alta quindi rispetto all'offerta iniziale (2,7 più bonus). L'affare potrebbe essere ufficializzato già entro il fine settimana e lascia a bocca asciutta l'Inter. Spalletti, infatti, ha corteggiato a lungo Florenzi, che poteva liberarsi a parametro zero a gennaio. Le parole di Monchi in una recente conferenza stampa hanno scosso il terzino che ha deciso di rinunciare a un milione pur di restare nella capitale, dove convive con la moglie e le due figlie.



RUOLO - La permanenza di Alessandro potrebbe spingere Monchi a chiudere i discorsi relativi al ruolo di terzino destro. Il ritorno di Karsdorp e la duttilità di Santon e dello stesso Florenzi, infatti, potrebbero bastare a Di Francesco. Proprio il ruolo è stato un altro tema al centro della trattativa. L'esterno di Vitinia sa che in attacco c'è molta concorrenza, così gli è stato assicurato di poter giocare sia in posizione difensiva sia offensiva come accaduto negli ultimi anni.

