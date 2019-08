Intervistato da Sky Sport il capitano della Roma, Alessandro Florenzi, ha parlato del 3-3 ottenuto contro il Genoa.



AMAREZZA - "Quanta amarezza c'è? Molta, volevamo uscire con un altro risultato. Ci teniamo gran parte della prestazione, sappiamo che dobbiamo migliorare in molti aspetti. Speriamo di farlo in fretta, perché il tempo non è dalla nostra parte".



PROBLEMA DIFESA - "C'è da fare un salto di qualità in difesa? Non è assolutamente un discorso sui singoli, dobbiamo migliorare come squadra, partendo dal pressing in avanti e l'allineamento di noi quattro in difesa. Il mister vuole cose diverse rispetto a tutti quelli che abbiamo avuto fino ad ora, quindi dobbiamo solo metterci sotto e lavorare".



IL DERBY - "Sul derby? Sappiamo tutti che partita è per la città, non devo spiegarlo io, ma non darà giudizi per tutto l'anno. Cercheremo di dare il massimo, come secondo me abbiamo fatto stasera".



FASCIA E STRISCIONE - "Che effetto mi hanno fatto gli striscioni in Curva Sud per me? Mi hanno fatto molto piacere, da romano e romanista come sono. Sentivo un po' di emozione questa sera, come se fossi tornato indietro di qualche anno al debutto in Serie A. Ringrazio i tifosi, ma non per lo striscione, li ringrazio perché hanno cantato e incitato la squadra per 90 minuti".



DZEKO - "Che tipo di persona è Dzeko? Io non voglio essere presuntuoso, però credo che da fuori tante cose vengano inventate e forzate. Edin è un professionista esemplare, in quel momento era stipendiato dalla Roma e non ha fatto nulla di più o di meno di quello che doveva fare. Spesso vengono scritte tante cose, anche sul sottoscritto, che non rappresentano la verità".