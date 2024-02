Florenzi talismano del Milan: i numeri

Alessandro Florenzi è subentrato in tutte le sue ultime tre presenze in Serie A, dopo aver giocato cinque delle precedenti sei gare dal primo minuto. Il Milan non ha perso nessuna delle ultime otto gare di campionato in cui l'ex romanista è entrato a gara in corso: quattro vittorie e quattro pareggi. Contro il Frosinone, Florenzi ha completato tre dei cinque passaggi tentati nel corso del match.