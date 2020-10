Alessandro Florenzi è tornato a Roma. Purtroppo per il club giallorosso non per coprire il vuoto lasciato a destra ma per un importante intervento dal dentista di fiducia come riporta Leggo. L’ex capitano, ora stella del Psg, è sbarcato ieri nel primo pomeriggio a Ciampino ed è stato subito riconosciuto da alcuni tifosi.

Era la prima volta che Florenzi rimetteva piede nella capitale dopo l’addio in estate per passare al forte club francese. E lo ha fatto, come detto, per un lungo intervento ai denti presso lo Studio Odontoiatrico di Daniele Puzzilli all’Eur. Proprio a due passi dalla vecchia abitazione di Florenzi che si è presentato da solo mentre moglie e figli sono rimasti a Parigi. La cura multispecialistica ha coinvolto 5 medici tra anestesisti, odontoiatri e fisioterapisti ed è stata seguita in diretta web anche dallo staff sanitario del Psg per risolvere alcuni problemi post infortuni. Il club parigino inizialmente aveva proposto a tutta l’equipe del Dott. Puzzilli di recarsi in Francia, ma alla fine ha deciso di pagare un volo privato a Florenzi che si è sottoposto a una seduta di 5 ore terminata oltre le 22 di sera.

Molti calciatori della Roma, infatti, negli anni si sono rivolti al dott. Puzzilli. Questo da quando l’ex tecnico Garcia, che è laureato in Scienze Motorie, decise una serie di controlli per valutare una possibile correlazione tra denti e infortuni ottenendo ottimi risultati. Questa mattina ripartirà per Parigi per preparare la sfida di Ligue 1 di domani contro il Digione