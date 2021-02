Stanno illuminando l'Europa. Ma 10 anni fa brillavano in Serie B. Uno a Crotone, altri 3 a Pescara alla corte di Zeman: Alessandro Florenzi, Marco Verratti, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, i fantastici 4 cresciuti con calma e ora punti fermi della Nazionale e di club che costantemente militano in Europa.



Alessandro Florenzi, 10 anni fa, era a Crotone, con Massimo Drago in panchina, in una squadra che vedeva anche la classe intermittente di Camillo Ciano e Denilson Gabionetta: 11 gol per il prodotto del settore giovanile della Roma, che già faceva vedere la sua duttilità: a volte mezzala, a volte terzino, a volte centrocampista, altre volte esterno alto. Un anno fondamentale, perché poi spiccò il volo. Sintomo che la B è un campionato che forma i giovani.



Come ha formato Verratti, Insigne e Immobile, che hanno fatto le fortune di Zeman come ZZ ha fatto le loro: il Gufetto di Manoppello prima dell'arrivo del boemo era visto come trequartista, è lui a trasformarlo, con continuità, in regista; Lorenzo il Magnifico proseguì il percorso iniziato con Zeman a Foggia; Immobile era la vera scommessa, dopo un anno duro tra Siena e Grosseto con 2 gol. Risultato? Pescara campione, Verratti al Psg, Insigne al Napoli dopo 14 gol, Immobile al Genoa dopo 24 gol. C'erano già tracce di Scarpa d'Oro... 10 anni fa ragazzini in cerca di loro stesso, ora grandi del calcio mondiale. E devono tanto, se non tutto, a quell'anno in Serie B.